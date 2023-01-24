Более сотни домов во Владивостоке остались без отопления и горячей воды

В пресс-службе «Приморских тепловых сетей» назвали причину отключений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В приморской столице часть Первореченского и Советского районов остались без горячей воды и отопления. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, в чем причина отключений.

Жители города предположили, что все произошло из-за аварийной остановки наносов. В пресс-службе «Приморских тепловых сетей» подтвердили эту информацию. Как рассказали представители компании, произошло это из-за того, что прекратилась подача электроэнергии на котельной «Северная». Сейчас питание восстановлено, выясняется, по какой причине оно прервалось.

Напомним, что в Приморье из-за аномальных 40-градусных морозов до конца января запретили плановые отключения электричества, кроме аварийно-восстановительных работ.

Минувшим днем более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без света. По факту отключения прокуратура города организовала проверку.

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