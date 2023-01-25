В 2022 году на реализацию соцпроектов в Приморье потратили 27,8 миллиардов рублей. Фото: Вадим ПОПОВ

Из бюджета страны в Приморье направлено 35,4 миллиарда рублей на реализацию социально значимых проектов в 2023 году. Правительство края уже заключило около 100 соглашений с органами исполнительской власти. Направлены средства на организацию мероприятий в сферах образования, здравоохранения, спорта, туризма, ЖКХ, дорожного хозяйства, культуры и так далее, сообщили в ведомстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Около 10 миллиардов из выделенных средств будут направлены на экономику края. Деньги пойдут на социальное развитие центров экономического роста в Приморье, поддержку малого и среднего бизнеса и другие цели.

Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин рассказал, что на средства также планируется построить горнолыжный курорт в Арсеньеве, два многоквартирных дома для сотрудников завода «Прогресс», Центр культурного развития в Большом Камне и физкультурно-оздоровительный комплекс в Находке. Еще на выделенные средства продолжат создавать объекты инфраструктуры и благоустроят не менее 116 дворов.

По словам министра, благодаря федеральным субсидиям молодые и социальные предприниматели получат гранты до полумиллиона рублей.

Следует отметить, что на строительство и реконструкцию школ, детских садов, поддержку педагогов и предоставление жилья детям-сиротам направлено всего пять миллиардов рублей, а на поддержку пенсионеров, инвалидов и так далее – чуть больше 2,5 миллиардов рублей. Кроме того, часть этих средств предусмотрены на материнский капитал и пособие.

В 2022 году на реализацию соцпроектов в Приморье потратили 27,8 миллиардов рублей, а заключено было 78 соглашений.

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