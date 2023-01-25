Приморские «Бонни» и «Клайд»: парочка влюбленных вломилась в квартиру к инвалиду и украла у него еду

После преступления злоумышленники съели украденные продукты у себя в доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычное ограбление произошло в Приморье: мужчина и его подружка ворвались в квартиру к инвалиду-колясочнику и похитили продукты из холодильника. Подозреваемого в грабеже уже задержали сотрудники полиции. Если его вину докажут, то нарушителю и его пасси грозит до семи лет колонии, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обратилась в полицию 46-летняя жительница Чугуевского округа. Она рассказала, что живет в квартире с братом, у которого ограниченные возможности здоровья. Вернувшись утром с работы, потерпевшая увидела сорванный замок и испугалась. По словам инвалида-колясочника, ночью в квартиру ворвались двое людей, просили деньги, искали ценности, а после и вовсе похитили еду из холодильника.

Сотрудники правопорядка установили причастность к преступлению ранее судимого 38-летнего жителя села Новомихайловка. Его задержали и доставили в участок, где он поделился своей историей происходящего. Мужчина распивал спиртное дома с сожительницей, а после отправился с ней на прогулку по селу. Когда парочка гуляла на улице Советской, злоумышленник предложил зайти в гости к его знакомой: влюбленные сорвали дверной замок и вломились в дом. В квартире они обнаружили инвалида-колясочника, просили у него деньги в долг, но получили отказ. Тогда злоумышленники сами начали искать денежные средства. Во время поисков нарушитель открыл холодильник и забрал продукты, которые после они съели с женщиной у себя дома.

Причиненный ущерб составил 2 тысячи рублей, что для потерпевшей является значительной суммой. На «Бонни» и «Клайда» из Приморья заведено уголовное дело по факту грабежа с незаконным проникновением в жилище (пункт «в», часть 2, статья 161 УК РФ). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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