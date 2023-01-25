Реконструкция аварийного сооружения откладывается уже несколько десятков лет. Фото: Администрация Владивостока

На многострадальном Рудневском мосту во Владивостоке образовалась новая трещина. Информация о том, что ближе к концу сооружения появился разлом, была опубликована в приморских социальных сетях. В мэрии прокомментировали ситуацию.

Как сообщили в городской администрации, причиной расхождения деформационных швов стали аномальные морозы.

- Специалисты городской администрации проведут детальное обследование моста в ближайшее время. По итогам предварительного осмотра угроз для разрушения моста нет. В связи с этим движение по нему не ограничивается, - отметили в пресс-службе. В МЦУ добавили, что на месте уже работают сотрудники мэрии.

Такая же ситуация случалась в 2021 году. Тогда огромную трещину спровоцировали сильные морозы, что в целом неудивительно, ведь реконструкция аварийного сооружения откладывается уже несколько десятков лет. Больше 10 лет назад мост даже шлось закрыть на какое-то время из-за дыр в полотне. Так, в 2019-м на реконструкцию было выделено 200 миллионов рублей. Правительство края ставило на контроль ход работ.

С начала нулевых Рудневский находится в критическом состоянии. У него протекает гидроизоляция, конструкции постепенно разрушает вода. Сооружение давно просело и требует радикальной перестройки, но последующие вливания в ремонт обернулись фиаско, поскольку каждый раз объемов средств не хватало. В 2012 году у моста восстановили опорные части и деформационные швы.

Долгое время переход оставался бесхозным, но впоследствии перешел-таки в муниципальную собственность. Сейчас на сайте мэрии размещен проект, согласно которому на месте Рудневского построят развязку аналогичную Некрасовскому путепроводу. Пока реконструкция так и остается на уровне планов.

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