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НовостиВладивосток25 января 2023 2:48

Из-за аномального холода на одном из мостов Владивостока образовалась трещина

Ситуация повторяется не первый год, горожане опасаются за свои жизни
Роман КИРИЛКИН
Реконструкция аварийного сооружения откладывается уже несколько десятков лет.

Реконструкция аварийного сооружения откладывается уже несколько десятков лет.

Фото: Администрация Владивостока

На многострадальном Рудневском мосту во Владивостоке образовалась новая трещина. Информация о том, что ближе к концу сооружения появился разлом, была опубликована в приморских социальных сетях. В мэрии прокомментировали ситуацию.

Как сообщили в городской администрации, причиной расхождения деформационных швов стали аномальные морозы.

- Специалисты городской администрации проведут детальное обследование моста в ближайшее время. По итогам предварительного осмотра угроз для разрушения моста нет. В связи с этим движение по нему не ограничивается, - отметили в пресс-службе. В МЦУ добавили, что на месте уже работают сотрудники мэрии.

Такая же ситуация случалась в 2021 году. Тогда огромную трещину спровоцировали сильные морозы, что в целом неудивительно, ведь реконструкция аварийного сооружения откладывается уже несколько десятков лет. Больше 10 лет назад мост даже шлось закрыть на какое-то время из-за дыр в полотне. Так, в 2019-м на реконструкцию было выделено 200 миллионов рублей. Правительство края ставило на контроль ход работ.

С начала нулевых Рудневский находится в критическом состоянии. У него протекает гидроизоляция, конструкции постепенно разрушает вода. Сооружение давно просело и требует радикальной перестройки, но последующие вливания в ремонт обернулись фиаско, поскольку каждый раз объемов средств не хватало. В 2012 году у моста восстановили опорные части и деформационные швы.

Долгое время переход оставался бесхозным, но впоследствии перешел-таки в муниципальную собственность. Сейчас на сайте мэрии размещен проект, согласно которому на месте Рудневского построят развязку аналогичную Некрасовскому путепроводу. Пока реконструкция так и остается на уровне планов.

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