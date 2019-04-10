2019-04-10T04:11:21+03:00
Общество

На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей

Конструкция-дублер путепровода обойдется городу почти в пять миллиардов
София МИХАЙЛОВА
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Министр транспорта Егвений Дитрих осматривает Рудневский мост.Министр транспорта Егвений Дитрих осматривает Рудневский мост.Фото: vlc.ru
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Во вторник, 9 апреля, министр транспорта РФ побывал с рабочим визитом в Приморском крае. Евгений Дитрих осмотрел не только дороги региона, но и улицы дальневосточной столицы. Помимо этого, чиновник и власти края затронули вопрос ремонта мостовых сооружений, в том числе Рудневского путепровода.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк отметил, что процедура торгов по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» уже ведется. По его словам, важно, чтобы строительные работы выполнились как можно качественнее и в срок. В свою очередь министра транспорта Евгений Дитрих положительно оценил уже проведенные работы, а также увидел перспективы развития дорожной сети Владивостока.

Еще одной новостью стало заявление о капитальном ремонте Рудневского моста. На эти цели планируется потратить 200 миллионов рублей. Чтобы построить дублер путепровода потребуется еще около пяти миллиардов рублей, а на разработку проектно-сметной документации - 65 миллионов рублей.

Помимо этого, стало известно, что в этом году рабочие полностью снимут асфальт на Некрасовском путепроводе. В это время власти планируют организовать объезд транспортной артерии по грунтовой дороге.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Евгений Дитрих подробно изучил процесс ремонта дорожного полотна в Приморье, обсудил новые проекты, среди которых - Владивостокская кольцевая дорога, а также проинспектировал стройку моста через реку Артемовка - часть транспортного коридора Приморье-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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