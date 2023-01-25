Снегопад во Владивостоке продлится три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильнейший снегопад начнется в Приморье в особый день. Продлится непогода все длительные выходные, а резкое потепление станет причиной большого количества ДТП и пробок. Синоптики рассказали, когда стихия нанесет очередной удар по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По прогнозу метеорологического портала «Gismeteo», осадки начнутся во Владивостоке в четверг, 23 февраля. Праздничный день будет выходным для большинства приморцев, поэтому от прогулок лучше воздержаться. Ведь синоптики обещают, что продлится сильнейший снегопад три дня – до 25 февраля включительно. Кроме того, в город придет потепление: температура воздуха 23 февраля будет -2 градуса по Цельсию, 24 февраля – нуль, а 25 февраля воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию. Из-за этого осадки примут смешанный тип, а на дорогах образуется корка льда.

Напомним, «Комсомолка» писала, что во Владивостоке был побит температурный рекорд 1922 года. Из-за аномальных холодов в школах ввели свободное посещение, а в городе работают пункты обогрева.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке 24 января был побит температурный рекорд 1922 года

Приморские синоптики предупредили об опасном явлении (подробнее)

Синоптики рассказали, какая ночь в Приморье станет самой холодной этой зимой

По словам Бориса Кубая, аномальные морозы начнут отступать после 27 января (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.