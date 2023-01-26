Во Владивостоке переменная облачность, снега не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 26 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков Примгидромета, на территории края преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха в утренние часы -18…-36°C, днём -8…-19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, снега не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -19…-21°C, днём -13…-15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха утром от -32 до -34°C, днём: -13…-15°C.

В Находке также сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в утренние часы -16…-18°C, днём -7…-9°C.

Напомним, по прогнозу метеорологического портала «Gismeteo», Владивосток накроет сильный снегопад в четверг, 23 февраля. Он продлится три дня, включая 25 число, при этом температура воздуха будет варьироваться от -2 до +1 градусов Цельсия.

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