«Еще один нырнул»: как минимум два авто ушли под лед во Владивостоке

Фото: скриншот из видео.

За минувшие сутки как минимум два автомобиля ушли под лед во Владивостоке. ЧП попало на камеру мобильного телефона очевидцев. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Авторы роликов сообщают, что все случаи произошли в районе станции Чайка, во Владивостоке. По словам очевидцев, машины угодили в полынью. По льду пошла трещина, которая и спровоцировала происшествие. Автомобили буквально наполовину ушли под лед, а еще один и вовсе примерз. Как теперь владельцы транспортных средств будут доставать своих «железных коней» - пока неизвестно.

Судя по всему, в погоде за навагой водители забывают о том, что на территории дальневосточной столиц действует запрет на выезд на лед с 1 января по 28 февраля как минимум. За нарушение грозит штраф. Следует отметить, что толщина льда в Амурском и Уссурийском заливах до сих пор мало где превышает 30 сантиметров, а в некоторых реках – намного меньше.

Нарушителей, кстати, ищут с помощью квадрокоптеров, которые оснащены видеокамерой, тепловизором и прибором ночного видения.

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