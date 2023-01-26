На Чукотке охотничий пес загрыз маленького ребенка до смерти

Хозяин собаки ответит в суде за смерть 4-летней девочки . Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего охотника из-за причинения смерти по неосторожности. Ранее собака мужчины напала на маленькую девочку, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм, сообщили в СУ СК России по Чукотскому автономному округу. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Произошла трагедия 8 июня 2022 года в селе Лорино. По версии следствия, мужчина ненадлежащим образом содержал собаку: он гулял с ней по селу без поводка и намордника. Как вдруг пес напал на 4-летнюю девочку. Животное нанесло ей травмы, от которых она скончалась на месте. Теперь хозяину питомца придется отвечать по закону за причинение смерти по неосторожности (часть 1, статья 109 УК РФ). Решать дальнейшую судьбу охотника- промысловика будет суд.Ему могут грозить исполнительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в январе 2023 года на Камчатке первоклассница оказалась в больнице из-за агрессивной собаки. Девочка гуляла с сестрой, как вдруг соседский пес набросился на одну из них. Расследование уголовного дела продолжается.

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