Специалист призвал не верить информации из социальных сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях стремительно распространяется информация о снегопаде, который обрушится на Владивосток 30 и 31 января. Глава Примгидромета Борис Кубай призвал жителей города не обращать внимание на эту информацию, ведь осадки ворвутся в регион позднее.

Как рассказал синоптик, ни 30, ни 31 января во Владивостоке не ожидается снегопада. Он может ворваться в край в среду и четверг, 1 и 2 февраля, когда над Приморьем пройдет малоактивный атмосферный фронт, но вероятность осадков во Владивостоке в эти дни небольшая.

Первая декада февраля ожидается спокойной, а температура воздуха будет выше, чем в последние десять дней января.

Напомним, что несколько дней третьей декады января выдались в Приморье достаточно холодными, в край ворвались аномальные 40-градусные морозы. А во вторник, 24 января, впервые с 2018 года замерзла бухта Золотой Рог, из-за чего пароходы не могли двинуться с места.

По информации Примгидромета, 27 и 28 января в северных и западных районах края сохранится аномально холодная погода, а среднесуточная температура воздуха опустится ниже нормы на 7°C и более.

Ранее «КП – Владивосток» со ссылкой на Gismeteo писала, что серьезное ухудшение погоды в крае ожидается в конце февраля.

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