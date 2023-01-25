Аномальные морозы наблюдаются на большей части территории края. Фото: Руслан НОВИКОВ

Синоптики предупреждали жителей Приморья об аномальных морозах на этой неделе, резкие перепады температур и холода действительно атаковали край, за этим последовали неприятные последствия, но и прекрасные природные явления. Обо всем подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Итак, в ночь с 23 на 24 января 2023 года в приморской столице был побит столетний температурный рекорд. На 22 метеостанциях среднесуточные температуры воздуха были ниже климатической нормы на 7-11 градусов. Сильным морозом отличился и Спасский район, там температура составляла -40 градусов по Цельсию.

24 января в ледяном плену оказались суда в бухте Золотой Рог, вода заледенела настолько, что буксирам пришлось прочищать путь пароходам, у которых не было возможности сдвинуться с места.

Но жители края нашли прекрасное даже в резком похолодании. Социальные сети быстро облетели кадры с парящими над морем клубами дыма, со стороны это выглядело так, словно облака опустились на водную гладь.

Уже в четверг, 26 января, ожидается небольшое потепление, столбики термометров покажут -18°C. В пятницу, 27 января, температура воздуха достигнет -27°C, 28-го числа она поднимется до -24°C, 29-го числа – до -18°C, а в понедельник – до -12°C.

Отметим, приморский синоптик Борис Кубай предупреждал, не исключено, что в начале февраля над Японским морем пройдет активный циклон, который может принести с собой снег.

Напомним, на многострадальном Рудневском мосту во Владивостоке образовалась новая трещина. Информация о том, что ближе к концу сооружения появился разлом, была опубликована в приморских социальных сетях. Как сообщили в городской администрации, причиной расхождения деформационных швов стали аномальные морозы.

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