Теперь жители Чукотки смогут отправиться в путешествие по Сибири. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый прямой рейс появился из Анадыря в Новосибирск. Добраться до Сибири без пересадок жители Чукотки смогут благодаря компании S7 Airlines. Билеты на апрель уже в продаже, сообщил губернатор автономного округа Роман Копин в своем telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

– Новосибирск – крупный аэропорт со множеством направлений полетов как по России, так и за рубеж. В пиковый период перелеты для жителей округа будут удобнее, – сказал глава округа.

Выполняться полеты будут с 6 апреля по 31 октября, но билеты на рейсы появились в продаже уже в январе 2023 года. Их стоимость – от 16 325 рублей.

Напомним, «Комсомолка» писала, что первый прямой рейс из Новосибирска в Анадырь компания S7 осуществила в октябре 2022 года. Власти договорились о постоянных перелетах, а их стартом должен был стать 2023 год.

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