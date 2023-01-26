В Приморье ликвидируют колонию общего режима

Во Владивостоке обсудили итоги и планы работы ГУФСИН. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расширенное заседание общественного совета при Главном управлении ФСИН РФ по Приморскому краю проходит 26 января во Владивостоке. Председателем выступает начальник регионального ГУФСИН генерал-майор Вадим Версткин, проводит мероприятие председатель ОС Валентин Лабонин. На встрече также собрались представители общественности, бизнеса и журналисты, чтобы подвести итоги 2022 года.

Вадим Версткин обозначил, что главные тезисы сегодня – проблемы и успехи приморской федеральной службы исполнения наказаний за 2022 год. Кроме того, на встрече обсуждаются задачи на текущий, 2023-й. Например, сейчас идет процесс ликвидации исправительной колонии №39 в Спасском районе и ее дальнейшее объединение с ИК-29 в Большом Камне. Обе представляют собой учреждения общего режима; заключенные уже перераспределены. Результат такого решения – уменьшение числа осужденных и проведение их гуманизации, то есть социализация, смягчение нравов, а как итог – снижение количества преступлений и рецидивов.

Еще одна задача в этом году – усилить акцент на внедрении спортивных и творческих мероприятий. В январе уже приступили к исполнению миссии и провели товарищеский матч между осужденными ИК-33 в Спасске-Дальнем и хоккеистами команды «Адмирал». Игра, к слову, завершилась со счетом 10:5 в пользу профессиональных спортсменов. Присутствующие на расширенном заседании отметили – когда сам генерал-майор активно играет в хоккей, то и сотрудникам задает темп и мотивирует. Кроме того, каждый март в женской колонии №10 в поселке Горное выбирают «Мисс Весну». Конкурс красоты проходит ежегодно, девушки все время выкладываются по полной и показывают свои таланты.

По доброй традиции в холодное время года проходит спортивный праздник «Зимние старты», в котором принимают участие сотрудники службы со всего Приморья. Соревнования в скором времени пройдут на базе под Уссурийском. Кстати говоря, члены общественного совета тоже решили создать свою команду и присоединиться к подобным мероприятиям. И добавим, что подобные мероприятия проходят и в сентябре-октябре, они называются «Золотая осень».

На совещании также присутствует заместитель председателя ОС при ГУФСИН РФ по Приморью, член общественной наблюдательной комиссии, президент благотворительного фонда «Калина Красная» Элеонора Трубникова. Цель организации – помочь осужденным после освобождения, посодействовать в обустройстве быта на воле и в приеме на работу, а также реабилитации в обществе. Ярким примером деятельности фонда служит ситуация. Игорю (имя изменено) заменили смертную казнь (в России введен мораторий на данный вид наказания, он не применяется с 1997 года) на длительный срок. После того как мужчина вышел на свободу, его долгое время никто не хотел брать на работу, от него все отвернулись. Однако фонд «Калина Красная» протянул ему руку помощи и сумел добиться того, чтобы Игоря трудоустроили. С тех пор он ремонтирует мебель, благодаря чему зарабатывает самостоятельно на свою жизнь.

Расширенное заседание общественного совета при ГУФСИН РФ по ПК 26 января во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

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