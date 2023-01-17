Проблемы строгого режима: чем живут 22 тысячи осужденных приморцев

Осужденные – тоже люди. Архив «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня одна из самых закрытых, но при этом эмоциональных тем – осужденные, которые отбывают наказания в колониях или же ждут суда в СИЗО, а также люди, проходящие принудительное лечение в психиатрических больницах после совершенных преступлений. Их содержание, отношение к ним, соблюдение прав человека – эти и другие вопросы периодически поднимаются в информационном поле. Это происходит не так часто, хотя стоило бы говорить больше. Здесь вспомним многочисленные скандалы, то тут, то там вспыхивающие в подведомственных учреждениях ФСИН в разных регионах России. В 2020 году подверглись избиению и пыткам заключенные в Иркутской области, в 2021-м заговорили про насилие в Областной туберкулезной больнице №1 Саратовской области. И это – лишь две громкие ситуации. Сколько еще эпизодов есть по стране? Что еще остается в тени?..

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на круглом столе «Важность освещения в СМИ работы ОНК в области защиты прав заключенных» и теперь транслирует главные тезисы встречи.

В Приморском крае в колониях находится около 22 тысяч человек. И каждый раз, когда в социальных сетях или средствах массовой информации всплывают упомянутые темы, когда к представителям ОНК обращаются родные заключенных, они действуют согласно принципам: помочь и не навредить. Например, если пишут, мол, в местах не столь отдаленных избивают «сидельцев», то естественно это вызывает общественный резонанс. Сразу же к ситуации подключаются общественные наблюдатели – они выезжают на место, проверяют обстановку, разговаривают с осужденными. Члены комиссии всегда помнят: заключенные – тоже люди. Уже в зависимости от результатов визита либо обращаются в прокуратуру с просьбой подключиться к проверке, либо дают опровержение.

НАКОПИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

За несколько лет наблюдений, с высоты опыта коллег, представители комиссии резюмируют – больше всего проблем в медицинской сфере, это самый «больной» вопрос. В первую очередь потому, что в колониях не хватает врачей, так как, отмечают наблюдатели, зарплаты у специалистов небольшие. Привлекать же сюда студентов, у которых нет практических навыков, не вариант.

Страдают и психиатрические больницы и их пациенты.

– Озвучу наше заключение по проверкам психиатрических больниц, – говорит председатель ОНК Приморского края Владимир Найден. – Эту сферу мы начали проверять с 2020 года, и здесь «поле непаханое». Много нарушений. Мы пытаемся взаимодействовать и с министерством здравоохранения, и с главврачами, но все идет со скрипом.

В качестве примера можно привести слова спикера об одном случае во время проверки психбольницы. Члены ОНК приехали в учреждение, где заявили, что у пациентов все хорошо. Однако во время личного общения выяснилось – люди долго не выходили на прогулку (это было во времена пандемии), а за десять минут до визита наблюдателей пришел врач и попросил говорить, мол, здесь все в порядке, все бывают на улице регулярно.

Есть, конечно, и положительные моменты. Например, в таких лечебницах не бывает зеркал – пациенты могут их разбить и осколками причинить себе или другим вред. Однако совсем недавно удалось в женском отделении установить антивандальное зеркало, такие предметы делают чрезвычайно крепкими и долговечными, просто так их не раскрошить.

ШАНС ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Другая проблема, которую обозначили на встрече, это трудоустройство тех, кто освободился из мест лишения свободы. Как отметил председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей Пушкарев, сегодня немалую долю заключенных составляют мигранты из Центральной Азии, которые нарушили трудовое законодательство. После выхода из колоний важно помочь им в грамотном оформлении необходимых документов и официальном трудоустройстве.

В целом, говорят эксперты, сегодня в Приморье есть обширная база вакансий, в основном требуются люди рабочих специальностей. Однако вопрос о том, что работодатели не горят желанием брать в свою команду бывших зэков, остался неозвученным.

Представители ОНК, системы ФСИН и других организаций делают многое для социализации осужденных и их последующем комфортном возвращения в общество. Например, в колонии массово привозят книги, формируя внутри учреждений небольшие библиотеки. Проводятся различные мероприятия, которые помогают людям не забывать про обычную жизнь и затем влиться в нее. Тут можно вспомнить ежегодный конкурс красоты, который проводят в единственной женской колонии Приморья, или же грядущие товарищеские матчи между хоккейной командой «Адмирал» и заключенными 33-й колонии в Спасске-Дальнем, которые состоятся 22 января, в воскресенье.

Отдельно можно выделить образовательные программы, создаваемые специально для исправительных колоний. В классах осужденные осваивают новые специальности, которые потом пригодятся в жизни, когда они выйдут на волю.

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