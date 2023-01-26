Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток26 января 2023 6:00

В Приморье пенсионерка отдала 2 миллиона рублей липовому доктору

Бабушка из Уссурийска хотела оплатить внучке операцию, но попалась на удочку мошенников
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Пожилая женщина передала «доктору» все свои сбережения.

Пожилая женщина передала «доктору» все свои сбережения.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсионерка из Уссурийска думала, что оплачивает операцию внучке, но попалась в сети аферистов. Она отдала «доктору» свои сбережения в размере двух миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, но начали «всплывать» детали других его преступлений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что поступило заявление от 86-летней местной жительницы. В участке она рассказала, что ночью ей на мобильный телефон позвонила «внучка», которая попала в страшное ДТП. Девушке якобы требовалась операция, поэтому испуганная бабушка, следуя рекомендациям, собрала все свои накопления в размере двух миллионов рублей и передела приехавшему «доктору». Спустя время пожилая женщина позвонила внучке и осознала, что стала жертвой мошенников.

Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники правопорядка. Они выяснили, что ранее он «развел» еще одну пенсионерку из Уссурийска на 100 тысяч рублей. 88-летняя женщина думала, что ее внучка совершила серьезное преступление и передала незнакомцу крупную сумму.

Следует отметить, что 42-летний мужчина уже был судим, а в участке он признался в еще шести преступлениях. Сотрудники полиции продолжают устанавливать причастность подозреваемого к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование двух уголовных дел по факту мошенничества, в значительном и в особо крупном размере продолжается (часть 2 и часть 4, статья 159 УК РФ).

ПО ТЕМЕ:

Приморская бабушка, спасая внука от колонии, отдала аферистам 600 тысяч рублей

В Находке полицейские устанавливают личности мошенников (подробнее)

«Баба, я попала в аварию»: доверчивая пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенников

Пожилые люди из Приморья все чаще попадаются на удочку преступников (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.