В Приморье пенсионерка отдала 2 миллиона рублей липовому доктору

Пожилая женщина передала «доктору» все свои сбережения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсионерка из Уссурийска думала, что оплачивает операцию внучке, но попалась в сети аферистов. Она отдала «доктору» свои сбережения в размере двух миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, но начали «всплывать» детали других его преступлений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что поступило заявление от 86-летней местной жительницы. В участке она рассказала, что ночью ей на мобильный телефон позвонила «внучка», которая попала в страшное ДТП. Девушке якобы требовалась операция, поэтому испуганная бабушка, следуя рекомендациям, собрала все свои накопления в размере двух миллионов рублей и передела приехавшему «доктору». Спустя время пожилая женщина позвонила внучке и осознала, что стала жертвой мошенников.

Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники правопорядка. Они выяснили, что ранее он «развел» еще одну пенсионерку из Уссурийска на 100 тысяч рублей. 88-летняя женщина думала, что ее внучка совершила серьезное преступление и передала незнакомцу крупную сумму.

Следует отметить, что 42-летний мужчина уже был судим, а в участке он признался в еще шести преступлениях. Сотрудники полиции продолжают устанавливать причастность подозреваемого к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование двух уголовных дел по факту мошенничества, в значительном и в особо крупном размере продолжается (часть 2 и часть 4, статья 159 УК РФ).

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