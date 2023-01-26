Отражал шквальный огонь ВСУ: 20-летний солдат из Владивостока получил боевую славу посмертно

Николай Чернолихов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Посмертную боевую славу получил участник СВО Николай Чернолихов из Владивостока. В школе №39 матери павшего солдата передали орден Мужества, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрации.

Награду вручили прямо на торжественной линейки при участии школьников. Орден передал глава города Константин Шестаков:

– Нет слов, чтобы облегчить эту потерю для вашей семьи. Вы воспитали истинного патриота, настоящего мужчину. Его подвиг мы должны помнить и чтить всегда.

Николай Чернолихов родился в 2003 году и обучался именно в 39-й школе. Успешно окончил Морское государственное училище и хотел в будущем стать капитаном дальнего плавания, а в 2021 году подписал контракт на военную службу. Через год Николай стал участником СВО: выполнял, как следует из сообщения администрации, непростые и опасные задачи. Служил парень в составе десантной бригады.

Боец скончался в августе 2022 года... Тогда силы ВСУ наступали в Херсонском направлении, а Николаю с товарищами надо было отразить наступления. Неравная по силам сторон битва. Молодой человек, невзирая на огонь личного состава противника, с хладнокровием боролся за жизни товарищей.

Мама Николая. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– За этот подвиг Указом президента Российской Федерации от 2 октября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при выполнении специального задания, рядовой Николай Чернолихов награжден орденом Мужества посмертно, – заключили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что силы 155-й приморской бригады морской пехоты совместно с бойцами ТОФ отличились на Южно-Донецком направлении.

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