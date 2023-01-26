Температура воздуха опустится ниже нормы на 7°C. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Примгидромета сообщили, что в крае продлили штормовое предупреждение до 28 января. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали специалисты, 27 и 28 января на севере и западе Приморья сохранятся аномальные морозы. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7°C и более.

МЧС России по Приморью просит жителей и гостей края не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно это касается маленьких детей. Спасатели также дали несколько совет, как защититься от лютых холодов в эти дни: стоит тщательно подбирать гардероб, не надевать тесную обувь и одежду, при признаках обморожения лучше зайти в теплое помещение.

Водителям не стоит уезжать далеко, а перед поездкой лучше предупредить родных и близких о своем маршруте. Обязательно взять с собой телефон и зарядку, продукты, спички, термос с горячим чаем.

Напомним, что главный синоптик Приморья рассказывал, когда осадки обрушатся на края.

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