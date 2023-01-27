Резидент СПВ начал производство термоэтикеток во Владивостоке

Резидент уже производит чековую ленту. Фото: Руслан НОВИКОВ

Предприятие на Фадеева во Владивостоке – ООО «Макро» – запустило производство термоэтикеток. В 2022 году этот резидент СПВ открыл завод для создания чековой ленты, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что термоэтикетка стала дефицитной в сфере торговли и промышленности из-за западных санкций. Продукт ООО «Макро» будет востребован для розничного бизнеса, логистики и транспорта. Планы о запуске такого производства обсуждались еще летом 2022 года.

– Благодаря непрерывному совершенствованию мер господдержки бизнеса на Дальнем Востоке инвесторы имеют возможность чувствовать себя уверенно в постоянно меняющихся условиях, конвертировать трудности в новые возможности, – отметил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

К слову, «Комсомольская правда» побывала на заводе, когда тот только открылся. Подробнее о том, как работает производство ленты для чеков – в материале.

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