Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье за три недели выросла на 63%

За сутки новым коронавирусом в крае заболели 96 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На третьей неделе 2023 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил в Приморье эпидемический порог на 62,5%. По информации Роспотребнадзора, это ситуация традиционна для этого периода и находится на контроле ведомства, но жителям и гостям края рекомендуют при первых симптомах вируса остаться дома и обратиться к врачу.

Во Владивостоке на третьей неделе нового года заболеваемость ОРВИ и гриппа превысила эпидемический порог на 56,47% среди жителей всех возрастов.

– Однако темп прироста по отношению к предыдущей неделе среди заболевших гриппом снизился на 58,2%. По заболеваемости ОРВИ темп ниже на 13% среди всех возрастных групп, кроме детей 7-14 лет. В этой возрастной группе рост на 19,9%, – отметили в ведомстве.

По данным оперштаба, за последние сутки новым коронавирусом в крае заболели 96 человек, более 600 приморцев проходят амбулаторное лечение.

Специалисты напоминают, что не следует отправлять ребенка в школу или детский сад, если он себя плохо чувствует, лучше вызвать врача. То же касается и взрослых. Если симптомы заболевания появились в конце рабочей недели или в субботу, лучше не ждать понедельника, а сразу обратиться в поликлинику, которые принимают пациентов шесть дней в неделю.

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