В 2023 году бюджет Владивостока увеличили на 866 миллионов рублей

За поправки в муниципальный бюджет проголосовали депутаты городской думы.
Фото: Игорь НОВИКОВ
Депутаты думы Владивостока приняли поправки в муниципальный бюджет, благодаря которым план по доходам на 2023 год увеличился на 866 миллионов 164 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Теперь сумма бюджета составит 25 миллиардов 571 миллион рублей. По словам заместителя главы Владивостока Сергея Дмитриенко, средства выделили по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. 469 миллионов рублей направят на реализацию программы «1000 дворов Дальнего Востока», а 166 миллионов – на ремонт и строительство трасс. Более 55 миллионов рублей пойдут на проектирование дорожной сети в районе бухты Патрокл, на 33 миллиона повысятся затраты на питание детей в муниципальных учреждениях образования.
За поправки на этот год единогласно проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
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