В 2023 году бюджет Владивостока увеличили на 866 миллионов рублей

За поправки в муниципальный бюджет проголосовали депутаты городской думы. Фото: Игорь НОВИКОВ

Депутаты думы Владивостока приняли поправки в муниципальный бюджет, благодаря которым план по доходам на 2023 год увеличился на 866 миллионов 164 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Теперь сумма бюджета составит 25 миллиардов 571 миллион рублей. По словам заместителя главы Владивостока Сергея Дмитриенко, средства выделили по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. 469 миллионов рублей направят на реализацию программы «1000 дворов Дальнего Востока», а 166 миллионов – на ремонт и строительство трасс. Более 55 миллионов рублей пойдут на проектирование дорожной сети в районе бухты Патрокл, на 33 миллиона повысятся затраты на питание детей в муниципальных учреждениях образования.

За поправки на этот год единогласно проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Миллиону за третьего сказали «да». Приморье первым в ДФО вводит новые выплаты, но с условием

Семьи в Приморье могут получить до миллиона рублей за третьего ребенка на погашение ипотеки (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Псс, подсказать, где взять инструменты подешевле?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.