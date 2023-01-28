Спасали женщину через окно: в столице Приморья сгорела квартира в одноэтажном доме

Причина пожара неизвестна. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранним утром, 28 января, во Владивостоке произошло возгорание в одноэтажном многоквартирном доме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

По словам представителей ведомства, звонок о пожаре поступил в 8:36. Спасателям сообщили, что в жилом доме на Калинина произошел пожар. Прибывшие к зданию спасатели обнаружили, что из окна одной из квартир идет дым. До их приезда 13 человек, среди которых было шесть детей, эвакуировались.

Одна из женщин не смогла выбраться из дома самостоятельно, пожарные спасли ее через окно. Огонь уничтожил около 15 квадратных метров квартиры, никто не погиб. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Тушили пламя 21 человек с помощью четырех пожарных машин.

Напомним, что перед Новым годом семья во Владивостоке с маленьким ребенком из-за пожара осталась без жилья. «Комсомолка» пообщалась хозяйкой квартиры, которая рассказала, как все произошло.

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