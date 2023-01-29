Спасательной операции мешали припаркованные авто. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ночью 28 января во Владивостоке люди оказались в ловушке из черного едкого дыма, загорелась квартира в 12-этажном доме на Некрасовской. Пожарные узнали о пожаре в десять часов вечера и тут же отправились на помощь.

До приезда специалистов из дома самостоятельно эвакуировались около 40 человек, но шесть, включая ребенка, не смогли пробраться сквозь задымленный подъезд. А в это время из окна квартиры на 11 этаже вырвалось пламя.

Людей спустили с верхних этажей на пожарной технике, кроме того, спасатели вынесли из задымленного коридора пенсионерку без сознания, передали ее медикам. Отметим, что в этот раз специалисты столкнулись с распространенной проблемой, которая отнимает те самые важные минуты.

– Припаркованные автомобили у дома сильно затрудняли проезд пожарным машинам и установке автолестницы, – рассказал Дмитрий Грачев начальник дежурной смены пожаротушения 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Да, это далеко не в первый раз происходит в приморской столице. Так, например, в декабре 2022 года во Владивостоке пожарные с трудом протиснулись между припаркованными машинами к полыхающему дому в районе Котельникова. Спасти здание не удалось, в итоге, многодетная семья лишилась дома.

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