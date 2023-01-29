В Артеме бывшая сотрудница таможни пойдет под суд за взятку

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье подошло к концу расследование в отношении бывшего таможенного инспектора. Женщина обвиняется в получении взятки в размере 25 тысяч рублей. Человек, передавший деньги, рассчитывал на ускоренный выпуск декларации на товары, ввезенные в Россию коммерческой организацией. Однако и на взяткодателя, также, как и на обвиняемую теперь направлены уголовные дела в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю рассказали, что деньги сотрудница таможни получила в августе. Пока она сидела в машине, ей передали купюры. Эти и другие доказательства специалисты собирали до недавних пор. Теперь остается ждать решения суда.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как нарушения валютного законодательства на 170 миллионов рублей выявили уссурийские таможенники с начала 2022 года. Возбуждено 101 дело об административных правонарушениях. За девять месяцев 2022 года зафиксировано 80 нарушений по итогам 78 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства.

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