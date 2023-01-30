На популярном горнолыжном курорте на Сахалине построят новую канатную дорогу

Строительство запланировали на лето 2023 года. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Компания главы экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева Mantera приступит к строительству новой двухкилометровой канатной подвесной дороги и гостиницы на 1700 номеров на горнолыжном курорте «Горный воздух» на Сахалине. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Еще в сентябре прошлого года во время Восточного экономического форума Mantera и регион заключили договор о развитии горнолыжного курорта. В пресс-службе компании рассказали, что сейчас ведется разработка мастер-плана территории, реализация проекта запланирована на лето 2023 года.

Кстати, во время ВЭФ-2022 стало известно, что Mantera планирует построить на острове Русский во Владивостоке тематический парк развлечений, семейный развлекательный центр, гостиничный комплекс, парковку и многое другое. В пресс-службе компании добавили, что по проекту уже разработана предварительная концепция, бизнес-модель.

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