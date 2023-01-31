Полпред президента Юрий Трутнев обсудил с губернатором Приморья развитие края

По сравнению с 2021 годом валовой продукт в 2022 году увеличился на 200 миллиардов рублей. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год, а также о планах на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

– За 2022 год вложено 85 миллиардов рублей инвестиций – в рамках ТОР и СВП, введено 83 новых предприятия, создано 7,5 тысячи рабочих мест, – отметил Юрий Трутнев.

По словам губернатора края, валовой региональный продукт в 2022 году достиг оценки в 1,5 триллиона рублей, что на 200 миллиардов больше, чем было в 2021 году. Высокая динамика отмечается в следующих областях: инвестиции – 146%, транспорт и логистика – 133%, ввод жилья – 117%, сельское хозяйство – 115%, туризм – 111%. География торговли с 44 стран-партнеров увеличилась до 79, за девять месяцев в экономику Приморья вложили 230 миллиардов рублей.

Благодаря президентской дальневосточной «Единой субсидии» в 2022 году край получил 6,8 миллиарда рублей, на которые в Большом Камне построили школу и арендное жилье, физкультурно-оздоровительный комплекс в Чугуевке и многое другое.

Как отметил Олег Кожемяко, в Приморье необходимо продлить и расширить возрастные и финансовые рамки «Дальневосточной ипотеки», строить арендное жилье. Также он рассказал, как в крае поддерживают участников СВО и их семей. Бойцам доставляют снаряжение, обмундирование, помогают не только власти, но и волонтеры.

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