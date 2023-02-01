Во Владивостоке похолодает до -12°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 1 февраля на погоду в Приморье повлияет циклон, в некоторых районах края ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер умеренный северных направлений, местами сильный. Столбики термометров опустятся до 0…-11°C.

Во Владивостоке облачно, гололедица на дорогах, в начале дня небольшой снег. Ветер северный сильный. Утром температура воздуха достигнет -12°C, днем поднимется до -6…-8°C.

В Уссурийске облачно, гололедица, утром небольшой снегопад. Порывы ветра слабые до умеренных. В начале дни похолодает до -14…-16°C, позже воздух прогреется до -5…-7°C.

В Находке также облачно, скользкие дороги и небольшой снег. Ветер слабый до умеренного. Утром столбики термометров покажут до -6…-8°C, днем поднимутся до 0…-2°C.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, какая погода ожидается в Приморье и в его столице в феврале 2023 года.

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