Во Владивостоке пьяный, неоднократно судимый житель угрожал убийством сотрудникам скорой помощи

Приморец не стал отрицать свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке пьяный мужчина по неизвестным причинам начал угрожать сотрудникам скорой, которые приехали помочь его товарищу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как рассказали представители ведомства, помощь понадобилась жильцам дома на Волховской. Когда медики прибыли на вызов, они увидели в подъезде двух мужчин, оба были пьяны. Пока врачи осматривали пациента, его товарищ по неизвестной причине начал угрожать, после чего скрылся.

О ситуации рассказали полиции, сотрудники которой смогли найти агрессора. Им оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. В отделе полиции свою вину он отрицать не стал и во всем признался.

На мужчину завели административное производство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Теперь ему грозит либо штраф до 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток. Но одной административкой он не отделается, на него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), по данной статье наказание уже более серьезное – лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что подобная ситуация уже произошла во Владивостоке 1 января, одного из сотрудника скорой помощи избил пьяный мужчина. Подозреваемого вскоре задержали и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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