Пепел распространился в северо-восточном направлении. Фото: Вулканологическая обсерватория поселка Ключи.

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) утром 1 февраля зафиксировали выброс пепла на высоту до 6500 метров из вулкана Шивелуч. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

Пепловой выброс распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. По информации ЕДДС Усть-Камчатского района и пожарных, выпадение пепла в населенных пунктах не обнаружили, туристов районе самого Шивелуча нет.

Вулкану присвоили «оранжевы» код авиационной опасности, то есть он извергается с незначительным выбросом пепла.

Напомним, что не так давно недалеко от берегов Приморья произошло землетрясение магнитудой 3,5. Зафиксировали его на глубине 340,5 километра в 96 километрах от поселка Ольга. Подземные толчки также отметили и на Сахалине в районе села Рощино на глубине шесть километров.

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