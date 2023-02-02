Прилетает в район шлема: драка разъяренных хоккеистов во время матча во Владивостоке поразила болельщиков

Домашний матч состоялся 1 февраля. Фото: ХК «Адмирал»

Спортсмены «Адмирала» сразились с «Авангардом» 1 февраля во Владивостоке. Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на то, что матч проходил дома, удача была на стороне соперника. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый период начался динамично. Обе команды бросались в бой и активно атаковали. «Распечатать» ворота удалось Арсению Грицюку. Однако радовался соперник недолго, «моряки» сравняли счет всего спустя 20 секунд благодаря удару Антона Берлева – 1:1. Снова вышли вперед «ястребы» уже на 16 минуте матча: пустил шайбу мимо голкипера Никиты Серебрякова экс-адмиралец Владимир Ткачев –2:1 в пользу «Авангарда».

Сильное противостояние сохранилось во второй двадцатиминутке. Сравнять шансы на победу удалось после удара Даниила Гутика, Павел Шэн воспользовался отскоком шайбы и забил гол – 2:2.

Приморская команда активно атаковала. Фото: ХК «Адмирал»

Отступать команды не собирались, а нервы хоккеистов и болельщиков были на пределе. На 51 минуте справляться с эмоциями спортсмены больше не могли, что стало причиной драки на льду между защитником «Адмирала» Динаром Хамидуллиным и нападающим «Авангарда» Ридом Буше. В бою «моряк» вовсе не защищался, а по мнению фанатов даже победил в битве. Несмотря на это, оба нарушителя дисциплины получили штрафы от судьи. После этого, игра плавно перешла в овертайм и серию буллитов. Удача была на стороне «ястребов», символично, что забил гол именно Рид Буше – 3:2.

Напряженная обстановка привела к драке в третьем периоде. Фото: ХК «Адмирал»

Следующий матч «Адмирала» пройдет 5 февраля в гостях у «Сибири».

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