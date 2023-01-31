«Моряки» одержали победу дома. Фото: ХК «Адмирал»

Спортсмены «Адмирала» сразились с «Авангардом» 30 января во Владивостоке. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморская команда выполнила установки тренера на игру и одолела соперника в овертайме. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С первых минут матча обе команды ввели аккуратную и точную борьбу, но «распечатать» ворота удалось только во втором периоде. Во время вбрасывания Уильямс Колби метнул шайбу в сторону голкипера «Авангарда», она отрикошетила от конька Александра Горшкова и попала в «яблочко». Судьи взяли видеопросмотр на предмет игры ногой, но после гол зачитали – 1:0.

Хоккеисты боролись за победу. Фото: ХК «Адмирал»

Проявили характер гости уже в третьем периоде. Они бросились атаковать ворота хозяев. Сравнял шансы на победу и перевел игру в овертайм Дамир Шарипзянов – 1:1. Однако овертайм длился недолго, на 39 секунде филигранным ударом отличился Даниил Гутик – 2:1.

После матча 30 января Никита Серебряков стал лидером в истории «Адмирала» среди вратарей и обошел Ивана Налимова по количеству побед, а капитана команды Либора Шулака признали лучшим защитником на 21 неделе КХЛ.

Следующий матч «Адмирала» и «Авангарда» пройдет 1 февраля.

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