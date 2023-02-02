Часть домов во Владивостоке останется без света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Часть домов во Владивостоке останется без света 2 февраля. Об этом предупредил муниципальный центр управления администрации города. В список попали 17 улиц, подробности – в материале dv.kp.ru.

В разных районах города света не будет от трех до восьми часов. Отключения начались с девяти утра.

АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ ПРОЙДУТ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

С 9:00 до 12:00 из-за ремонта оборудования не будет электричества по следующим адресам: Днепровская, 44; Метельная, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Снеговая, 3а, 5, 5а, 5в, 6, 7, 9; Снеговая, 3а, 5, 5а, 5в, 6, 7, 9.

С 9:00 до 16:00: СТ Лиман

С 9:00 до 16:00: Порт-Артурская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69; Тельмана, 28.

С 10:00 до 16:00: Гастелло, 33.

С 10:00 до 14:00: проспект Острякова, 8.

С 12:00 до 14:00: Калинина, 4а.

С 13:00 до 16:00: Полетаева, 28, 32, 32а, 34 34а, 34б, 36.

С 14:00 до 15:30: Вязовая, 1.

С 9:00 до 17:00 из-за ревизии транспортной подстанции света не будет по следующим адресам:

Бурачка, 1б; Лейтенанта Бурачка, 11; Олега Кошевого, 3, 5, 7, 23, 25, 26.

С 10:00 до 16:00: Баляева, 35; Стрелочная, 2а, 17а; Стрелочный переулок, 1, 7/1, 7/2.

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