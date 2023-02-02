Крылатый санитар: приморцы застали хищника за трапезой

Сова с добычей. Фото: @prim_ray

Во Владивостоке жители дома на Ладыгина заметили сову, которая расположилась на ветках дерева. Хищница крепко держала в когтях добычу – крупную крысу. Пернатую уже прозвали крылатым санитаром. Кажется, местные застали ее врасплох, как раз, когда она хотела приступить к трапезе. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с орнитологом Анной Сердюк, эксперт рассказала, что это за вид, и почему птица прилетела в город.

– Похожа на ошейниковую совку. На фото время явно сумеречное – идеально подходит для охоты. Не нужно ее трогать, ловить и пытаться покормить. По фото видно, что птица с охотой справляется сама, и вполне эффективно. Улица Ладыгина находится не так далеко от лесной зоны, думаю оттуда она и прилетела.

Напомним, в январе этого года на одном из мусорных баков жители Владивостока заметили птицу похожую на канюка-зимняка. Зрелище поразило приморцев, поэтому они поделились видеозаписью в соцсетях. Находилась гордая птица в непрезентабельном месте, но, несмотря на это, она смогла произвести настоящий фурор.

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