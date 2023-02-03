Еще одно историческое здание отремонтируют в Приморье в 2023 году

Ремонт исторического здания будет проходить в несколько этапов. Фото: Администрация Уссурийска

Историческое здание театра имени Веры Комиссаржевской отремонтируют в 2023 году в Уссурийске, а потратят на эти цели около 9 миллионов рублей. Кроме того, обновления пройдут в общежитии Приморского краевого колледжа культуры. Капитальный ремонт четвертого этажа общежития обойдется краю около 15 миллионов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В правительстве края сообщили, что ремонт учреждений проходит в Приморье в рамках национального проекта «Культура», а средства на ремонт выделены из краевого и федерального бюджета. По словам заместителя председателя Правительства – министра культуры и архивного дела Приморья Елены Бронниковой, в 2022 году на капитальный ремонт зданий художественного отделения детской школы искусств Уссуриского округа и клуба в селе Улитовка было выделено более 10 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей – на ремонт третьего этажа краевого колледжа культуры.

Театр имени Веры Комиссаржевской был основан в 1937 году и имеет богатую историю, его модернизация будет проходить поэтапно. Капитальный ремонт фасада здания за 5 миллионов уже проходил в 2020 году, а в 2023 году планируется починить кровли над сценой основного здания, постройки, козырьки входа, а также разработать смету на последующий ремонт лестницы и систем отопления.

– Народный дом, открытый в 1909 году, является памятником истории и архитектуры регионального значения. На его сцене в год открытия выступала великая русская актриса Вера Комиссаржевская, в честь которой в 2011 году театру было присвоено ее имя, – сказала министр.

Следует отметить, что за четыре года в крае проведен капитальный ремонт более 100 муниципальных объектов культуры, были созданы два виртуальных концертных зала и семь модельных библиотек, построены три дома культуры в селах и приобретены семь автоклубов.

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