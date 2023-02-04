Сфотографировала и сожгла труп: стали известны подробности смерти дальневосточного кота в Приморье

Некоторые приморцы встали на сторону жительницы села. Фото: ТК-канал @dpscontrol_news.

Женщине из Тигрового, которая убила, а затем сожгла труп дальневосточного кота, грозит штраф в 100 тысяч рублей. Об этом «КП – Владивосток» рассказал источник, близкий к ситуации.

По словам собеседника издания, многие приморцы сейчас встали на сторону жительницы села. В частности, некоторые из них считают, что женщина убила краснокнижника, потому что он воровал ее кур. При это неясно, зачем хозяйка сделала фотографию мертвого подвешенного животного и распространила ее.

– Чем люди думают в таких ситуациях? Мало того, что расквиталась с собственностью государства, включенной в список вымирающих животных, так еще и распространилась об этом. А затем и вовсе сожгла труп, потому что испугалась. Скорее всего, ей предъявят иск тысяч на 100 после такого.

Напомним, недавно ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Как рассказали в УМВД приморья, 53-летняя женщина живет не одна, а с 77-летним сожителем, который поставил на крыше здания капкан. В него-то и угодил кот. Домочадцы говорят, что якобы хищника был уже мертв, когда его обнаружили, но мог ли он так быстро скончаться и откуда на его лице появилась кровь – остается под вопросом.

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