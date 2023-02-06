Приморец руками и ногами забил пенсионерку до смерти

Мужчине может провести в колонии до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дальнереченске заведено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. По версии следствия, он до смерти забил свою знакомую руками и ногами, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошла трагедия 30 января 2023 года. Мужчина выпивал спиртное в квартире дома, расположенного на улице Ленина, как вдруг между ним и пенсионеркой возникла ссора. В ведомстве рассказали, что во время конфликта обвиняемый стал избивать 60-летнюю женщину руками и ногами, а из-за полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Приморец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4, статья 111 УК РФ). По решению суда мужчину временно заключили под стражу. Если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Расследование уголовного дела продолжается, специалисты допрашивают свидетелей и устанавливают все детали произошедшего.

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