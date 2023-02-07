Реконструкция памятников пройдет в Приморье в 2023 году

Начнутся работы по восстановлению уже весной этого года. Фото: Администрация Владивостока

Более 30 миллионов рублей потратят в Приморье на реконструкцию памятников в 2023 году. Пройдут работы во Владивостоке, Партизанске, Хасанском и Анучинском округах края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В правительстве края сообщили, что все памятники символизируют разные периоды истории Приморья и являются культурным наследием региона. По словам руководителя региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимира Осецкого, работы в 2023 году пройдут на шести важных объектах:

– Это памятник исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому и памятник Борцам за власть Советов во Владивостоке, в Хасанском округе – братская могила героев, павших в 1945 году, и воинское кладбище советских матросов и офицеров, в Анучинском округе – памятник партизанам, погибшим в 1922 году, в Партизанске – памятник героям-партизанам, погибшим от рук интервентов.

На восстановление исторических объектов во Владивостоке из краевого бюджета направили более 10 миллионов рублей, в Анучинском округе – около 17 миллионов рублей, в Хасанском округе – более 3 миллионов рублей, а в Партизанске – около 1 миллиона рублей.

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