В Приморье изменят систему междугородних перевозок пассажиров автобусами в 2023 году

Губернатор Приморья рассказал, что тормозит отрасль туризма в крае. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье кардинально изменится подход к обеспечению пассажирских перевозок автобусами между городами и селами в 2023 году. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко главам муниципалитетов и профильных ведомств на выездном заседании Правительства региона в Кировском районе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатор обратил внимание на развитие туризма в Приморье и отметил привлекательность Кировского района:

– Это район с богатой историей, хорошими курортами, которые всегда привлекали не только приморцев, но и жителей других регионов. И нам нужно совместными усилиями развивать этот потенциал, модернизируя соответствующую инфраструктуру.

По словам главы региона, тормозит развитие туризма и других отраслей плохо налаженная транспортная доступность. Именно поэтому в 2023 году было решено предусмотреть средства на компенсацию транспортным компаниям разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным. Отметил Олег Кожемяко и многочисленные жалобы приморцев:

– То, как сейчас в крае организовано транспортное сообщение, не всегда устраивает граждан. Нет рейсов между некоторыми муниципалитетами, местами нет стабильных графиков работы автобусов. Это большая проблема. Люди справедливо высказывают недовольство в адрес власти. А это именно ее задача – организовать надежное транспортное сообщение.

В правительстве края сообщили, что если на территории Приморья не будет частных компаний, готовых работать по конкурсу, то муниципалитетам необходимо создавать свои, беря технику в лизинг. Губернатор добавил, что обязаны выплачивать достойную зарплату также водителям, ведь именно от них зависит безопасность пассажиров. В течение весны главы районов и краевой минтранс изучат опыт других регионов, а после наладят автобусные перевозки между и внутри населенных пунктов.

Напомним, «Комсомолка» писала, что администрация Владивостока отреагировала на жалобы местных жителей на состояние городских автобусов. Приморец заснял дырку в полу общественного транспорта, испарения на окнах, а также особо отметил устойчивый запах антифриза.

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