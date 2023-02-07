На трассе в Приморье сгорел автомобиль

Последствия пожара. Фото: скриншот из видео.

На трассе в пригороде Владивостока дотла сгорел автомобиль. О подробностях ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Тревожный звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы ранним утром 6 февраля, в 07:44. На другом конце провода сообщили о пожаре на 34-м километре трассы Владивосток – Артем. Незамедлительно к месту направились специалисты.

Когда пожарные прибыли, пламя успело уже полностью охватить автомобиль. Как итог, спасти машину не удалось: огонь уничтожил транспортное средство на площади около четырех квадратных метров.

– Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и семь человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, – прокомментировали инцидент в ведомстве.

Напомним, в этот же день на трассе сгорел еще один автомобиль. Пожар стал следствием ДТП, которое произошло на трассе в районе Пограничного. А аварии погибли два человека. Подробности читайте в материале «КП – Владивосток».

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