Расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Билеты на летние внутрикраевые авиарейсы в Приморье уже появились в продаже. Осуществлять перелеты будет компания «Аврора». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники авиакомпании рассказали, что новое расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. Жители края уже могут купить билеты на следующие рейсы:

Владивосток – Кавалерово – осуществляется по четвергам и субботам, а стоимость перелета – 2268 рублей;

Владивосток – Дальнегорск – осуществляется по понедельникам и пятницам, стоимость – 2741 рубль;

Владивосток – Преображение – осуществляется по вторникам и пятницам, стоимость – 1867 рублей;

Владивосток – Пластун – осуществляется по четвергам и субботам, стоимость – 2753 рубля;

Владивосток – Терней – два раза в неделю во вторник и воскресенье, стоимость – 3166 рублей;

Терней – Амгу – осуществляется по вторникам, стоимость – 975 рублей;

Терней – Единка – осуществляется по воскресеньям, стоимость – 2198 рублей;

Дальнегорск – Светлая – осуществляется по пятницам, стоимость – 2789 рублей.

Стоимость перелетов указана за билет в одну сторону, а точное время рейса необходимо уточнять заранее на сайте авиакомпании или в агентствах. Кроме того, подробную информацию приморцы могут узнать по телефону контакт-центра: 8-800-250-49-88.

Напомним, «Комсомолка» писала, что дополнительный поезд из Владивостока до Хабаровска запустят накануне 23 февраля. Его отбытие от приморской столицы состоится 22 февраля в 20:01, а прибытие – 23 февраля в 8:40 по местному времени.

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