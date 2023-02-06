Этой весной в Приморье вновь станут доступны полеты в популярный город Китая

Билет до Харбина в одну сторону стоит от 7 700 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиарейсы Владивосток – Харбин возобновятся этой весной, первый рейс назначен на 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора». Перелеты будут проходить два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Билеты уже в продаже и раскупают их как горячие пирожки. Например, на 11 мая осталось всего 5 билетов, на какие-то рейсы и вовсе мест нет.

Билет до Харбина в одну сторону стоит от 7 700 рублей, туда-обратно – около 16 000. Надо отметить, что совсем недавно «Аврора» запустила рейс Владивосток – Благовещенск. Улететь в город из приморской столицы можно по пятницам и субботам. Вылет из Владивостока в 13:15, прилет в аэропорт Благовещенска в 14:55 по местному времени.

Также напомним, что после длительного перерыва, связанного с пандемией, открылась продажа авиабилетов на международный авиарейс Хабаровск – Харбин. Полеты в Китай начались с 6 февраля и продлятся до 20 марта 2023 года. Попасть в Китай можно на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 пассажирских кресел.

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