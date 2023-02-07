Теплушку установили на острове Рейнеке для пассажиров, ожидающих катер

Теплое посещение для пассажиров появилось на острове Рейнеке. Фото: Администрация Владивостока

Теплый модуль установили на берегу около пирса на острове Рейнеке. Теперь жители и гости приморской столицы могут ожидать морской транспорт в комфортных условиях, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении транспорта администрации Владивостока рассказали, что внутри помещения установлены конвекторы для обогрева и стулья, а сам модуль подключен к электросети. Работать теплушка будет перед приходом судна, независимо от времени года.

Теплый модуль подключен к электросети. Фото: Администрация Владивостока

Следует отметить, что в теплое время года на Рейнеке ходит теплоход, который отправляется с 30-го причала в центре Владивостока и баржи из бухты Боярин на острове Русский. Зимой людей перевозит судно на воздушной подушке от бухты Боярин. Осуществляются рейсы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Добраться от центра города до бухты приморцы могут на автобусе, который ходит в эти же дни.

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