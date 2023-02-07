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НовостиВладивосток7 февраля 2023 6:59

Теплушку установили на острове Рейнеке для пассажиров, ожидающих катер

Работать теплый модуль будет круглый год
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Теплое посещение для пассажиров появилось на острове Рейнеке.

Теплое посещение для пассажиров появилось на острове Рейнеке.

Фото: Администрация Владивостока

Теплый модуль установили на берегу около пирса на острове Рейнеке. Теперь жители и гости приморской столицы могут ожидать морской транспорт в комфортных условиях, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении транспорта администрации Владивостока рассказали, что внутри помещения установлены конвекторы для обогрева и стулья, а сам модуль подключен к электросети. Работать теплушка будет перед приходом судна, независимо от времени года.

Теплый модуль подключен к электросети.

Теплый модуль подключен к электросети.

Фото: Администрация Владивостока

Следует отметить, что в теплое время года на Рейнеке ходит теплоход, который отправляется с 30-го причала в центре Владивостока и баржи из бухты Боярин на острове Русский. Зимой людей перевозит судно на воздушной подушке от бухты Боярин. Осуществляются рейсы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Добраться от центра города до бухты приморцы могут на автобусе, который ходит в эти же дни.

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