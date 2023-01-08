Жители достают собственные катера и пытаются переплыть обледеневшее море. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Больше десятка гостей и жителей острова Рейнеке во Владивостоке остались без сообщения с материком в воскресенье, 8 января. Единственное судно на воздушной подушке, которое ранее курсировало между Рейнеке и Попова «Влад-Регул» сломалось. Оторванными от большой земли также остаются жители острова Путятина, которые всю зиму вынуждены ждать хоть какого-то транспорта и решения властей.

По данным портала Vl.ru, суда вовсе не ходят. Тернистый, но надежный вариант добраться до Попова, а затем – на Русский был, когда работало СПВ.

– Я дозвонился до механика-водителя, он сказал, что у него полетели какие-то форсунки на двигателе и запасных деталей нет. Он поехал в город, но все магазины закрыты на праздники. В итоге перебирает двигатель сам, говорит, если заведётся, то заведётся, а нет, так нет, – рассказал Михаил, который поехал на остров на выходные достраивать дом, а в итоге застрял там без запасов еды.

Уже второй день судно не отправляется в путь. Поломку подтвердили и в диспетчерской вокзала прибрежных сообщений. Предполагается, что завтра сообщение наладят – рейс находится в расписании, но ветер может помешать этим планам.

Тем временем, как рассказали «КП – Владивосток», путятинцы все еще не имеют возможности попасть на материк. Плашкоут СП «Путятин» до сих пор находится в ремонте. Несмотря на резонанс, вызванный этой ситуацией, внимание губернатора Приморья Олега Кожемяко, который отстранил замминистра транспорта от должности, люди до сих пор остаются в транспортной блокаде.

В своих регулярных видео глава администрации ЗАТО Фокино Александр Баранов показывает, как идет подготовка судна к спуску. Похожие материалы делают и другие местные СМИ, на кадрах телевизионщиков – пустой водный транспорт рассекает морские глубины. Но проблема местных жителей не решается.

Наконец, руководитель муниципалитета попросту встал в ступор 5 января. Точной даты не прозвучало, только «в ближайшее время». 6 числа путятинцев перевозили с острова на материк на вертолете. Прошло еще три дня, но 500 островитян все еще не могут выбраться из логистического плена, даже примерного расписания так и не появилось. 9 января пройдут слушания для местных жителей проведете прокуратура.

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