После нападения стаи бродячих собак на школьницу в Приморье завели уголовное дело

Следственный комитет продолжает расследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После нападения бродячих собак в селе Чугуевка Следственный комитет завел уголовное дело по статье о халатности. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут виновных, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 6 февраля возле торгового павильона на улице 50 лет Октября три бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку. Одна из беспризорниц укусила школьницу за ногу.

После этого происшествия было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. В качестве наказания виновникам грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что это не единственный случай, когда собаки нападали на детей в Чугуевке. В тот же день, 6 февраля, животные кинулись на школьников 10, 12 и 13 лет. Из-за этого в Чугуевском районе ввели режим ЧС, для отлова беспризорных хотят подключить сотрудников ООО «Аристократ».

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