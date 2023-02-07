Отлавливать животных должны ветврачи-кинологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После нападения агрессивных собак на детей в Чугуевском районе Приморского края ввели режим ЧС. Представители администрации, МЧС, полиции, ветеринарной службы, прокуратуры и коммунальных служб приняли это решение на заседании штаба КЧС.

Специалисты пришли к единогласному мнению, что животных следует отловить. Для этого они ходят подключить сотрудников ООО «Аристократ». Как именно будут решать проблему с безнадзорными животными, корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в скором времени расскажет представитель приюта для животных.

О том, как заботятся о четвероногих в этом учреждении ранее выяснил наш корреспондент. Свои плоды принесла методика отлова – стерилизации – вакцинации – выпуска (ОСВВ). В рамках нее ветврачи-кинологи реагируют на замечания жителей и гостей города гуманными способами. Именно они отлавливают животных.

В «Аристократе» работают пять бригад, которые приезжают на помощь жителям всего края. Однако поймать собаку не так уж и просто. Как правило, они сбиваются в стаи, могут быть агрессивны, а также мигрируют с привычного им района.

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