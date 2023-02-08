На Камчатке четверо мужчин хранили краснокнижных птиц в подвале гаража

Выжившим птицам потребовалась помощь специалистов. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

На Камчатке четверо мужчин обвиняются в незаконной добыче особо ценных ценных кнаснокнижных птиц, а также хранении их в подвале гаража. Из шести особей кречетов в неволе выжили только три, а судьбу злоумышленников определит суд. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В СУ СК РФ по Камчатскому краю рассказали, что добывала вымирающих птиц организованная группа браконьеров в Соболевском районе. По версии следствия, мужчины перевозили кречетов в Петропавловск-Камчатский и хранили их в подвале гаража. В неволе выжить смогли всего три редких птицы, они прошли реабилитацию и выпущены в естественную среду обитания.

Специалисты нашли во время обысков у 53-летнего хозяина гаража оружие и боеприпасы и изъяли их. Во время допроса нарушитель написал явку с повинной. До суда все злоумышленники находятся под домашним арестом.

На фигурантов заведено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Максимальное наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет и штраф до двух миллионов рублей.

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