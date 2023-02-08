Приморцу, хранившему почти 100 кг наркотиков, дали 2 года колонии

Обвинять в продаже наркотиков приморца не стали. Фото: ОМВД России по Ханкайскому округу.

В Ханкайском округе 8 февраля суд вынес приговор владивостокскому наркоману. Сотрудники правопорядка нашли на месте преступления огромные масштабы каннабиса, но нарушитель проведет за решеткой всего 2 года и 6 месяцев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что в сентябре прошлого года во время операции «Мак-2022» специалисты задержали 32-летнего жителя Владивостока. Полиция установила, что мужчина находился в Ханкайском районе в окрестностях села Новоселище, где обнаружил растения конопли и собрал их верхние части в мешки, которые были у него с собой. После этого нарушитель спрятал свои «сокровища» в лесу. Злоумышленник вернулся на место преступления спустя пару дней, чтобы вывезти наркотики из леса, но его задержали сотрудники правопорядка.

Во время осмотра места происшествия эксперты обнаружили и изъяли более 76 килограммов (уже в высушенном виде) каннабиса. Приморец признал свою вину в отделении, пояснив, что периодически употребляет коноплю, поэтому собрал ее для личного потребления, а не для продажи. Следует отметить, что уголовное наказание за сбыт наркотиков предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере (часть 2, статья 228 УК РФ). Владивостокцу назначили лишение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

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