Наркоторговец из Приморья обратился за помощью к ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали вымогателей. Архив «КП». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Любопытная история развернулась в Хорольском районе Приморья. Там фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве стали адвокат наркоторговца и подельник защитника. Подробности привели в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Следствие предполагает, что в феврале 2021 года адвокат оказывала юридическую помощь мужчине, за которым ранее велось уголовное преследование из-за незаконного оборота наркотиков. При этом женщина и ее знакомый решили обманом похитить у подзащитного 3,5 миллиона рублей – мошенники неоднократно повторяли ему, что могут повлиять на решение суда и прокуратуры. Свобода наркоторговцу оказалась намного дороже денег, и он согласился отдать нужную сумму, но частями.

В марте этого года любитель наркотиков передал злоумышленникам один миллион, а после еще 200 тысяч. Спустя время мужчина усомнился в правильности своих действий и обратился за помощью к ФСБ. Обвиняемый стал потерпевшим, а общение с адвокатом и ее знакомым начали вести силовики.

В июне, под присмотром правоохранительных органов, наркоторговец передал мошенникам 1 миллион 950 тысяч рублей муляжом. Воспользоваться деньгами злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ. На предприимчивых приморцев завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что приморец-рецидивист попытался совершить еще одно преступление. Также члены ОПГ в Приморье пойдут под суд за пытки и истязания матросов-рыбопереработчиков.

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