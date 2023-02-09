Суд во Владивостоке решает судьбу 12 задержанных участников ОПГ

Заседание проходит в Ленинском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в Ленинском районном суде 9 февраля выбрали меру пресечения четверым из 12 участников ОПГ, задержанных по подозрению в незаконном переоформлении участка земли и недвижимости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По ходатайству следователя двум фигурантам в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Всего правоохранители рассматривают шесть уголовных дел. В прокуратуре пояснили, что в материалах можно выделить три эпизода преступлений.

Задержанными, напомним, оказались должностные лица Росреестра и ППК «Роскадастр» – женщины в возрасте от 32 до 62 лет. Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах рассказал, что они не занимали пост начальников.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:13

Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту, его заключат под стражу на два месяца. А подозреваемую в мошенничестве и даче взятке чиновницу арестовали на месяц и девять дней.

В пресс-службе краевого СК пояснили, что, по версии следствия, четверо сотрудников Управления Росреестра по Приморскому краю вместе с 52-летней представительницей филиала ППК «Роскадастр» в 2018 году подделали документы, из-за чего земельный участок площадью в 1,5 тысячи квадратных метра стал частным. Ущерб Владивостокскому городскому округу составил более 2,5 миллиона рублей.

Другой эпизод преступления был завязан на той схеме: за деньги сотрудники переоформили земли в районе Чуркина во Владивостоке из муниципальной собственности в частную. Должностное лицо филиала ППК «Роскадастр» подозревают в получении взятки в 10 тысяч рублей, а два представителя Управления Росреестра Приморья получили, по предварительным данным, 100 и 600 тысяч рублей.

Напомним, ФСБ и региональное УЭБиПК УМВД России задержали сотрудников краевого Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края». Большинство подозреваемых работают в управлении Росреестра, но некоторые из них официально не трудоустроены. В общей сложности уголовные дела завели на восемь должностных лиц и четырех причастных подельников.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Приморью, с 2018 по 2022 год подозреваемые изготавливали подложные документы и подменяли их на настоящие. Эта схема помогала им регистрировать объекты капитального строительства и земельные участки, а за своих махинации они получали взятки от 200 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье ФСБ задержала ОПГ из 12 чиновников, занимавшихся аферой с муниципальной землей

Возбуждено уголовное дело о хищении участка стоимостью в 2,5 миллиона рублей (подробнее)

Следком привел детали громкого задержания 12 сотрудников Росреестра

Фигуранты подозреваются в получении и даче взяток и мошенничестве (подробнее)

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.