Приморская команда уступила сопернику во время матча на выезде. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» сразился с «Нефтехимиком» 9 февраля в Нижнекамске. Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соперник уверенно открыл счет матча уже в первом периоде. «Распечатал» ворота приморской команды Владислав Леонтьев с подачи Евгения Кашникова – 1:0. «Моряки» быстро сравняли шансы на победу. Филигранным ударом отличился Николай Елисеев, а помогали ему совершить маневр Николай Чебыкин и Либор Шулак – 1:1.

Во втором периоде хоккеисты продолжали борьбу, но изменить счет на табло не удалось ни одной из команд. Вышел вперед «Нефтехимик» уже в третьей двадцатиминутке. Пустил шайбу в ворота «моряков» Семен Кизимов – 2:1. До последних минут «Адмирал» продолжал атаковать соперника, но перевести игру в овертайм у спортсменов так и не вышло.

Следующим соперником приморской команды будет «Трактор». Игра состоится 11 февраля в Челябинске.

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