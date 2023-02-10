В Приморье пункты пропуска на границе с Китаем запустят в 2023 году после реконструкции

Работы на некоторых объектах завершат в 2024 году. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В Приморье проводится модернизация пунктов пропуска. Две строительные площадки посетили замминистра РФ Валентин Иванов, губернатор края Олег Кожемяко и заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин, сообщается «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ФГКУ Росгранстрой, устаревший пункт пропуска Марково закрыли на реконструкцию в 2020 году, а в 2021 началась разработка проекта нового погранперехода на соседнем участке. На сегодняшний день специалисты уплотняют грунт и завозят материалы для вертикальной планировки. Завершить работы планируют в конце 2023 года.

После реконструкции этот переход будет работать ежедневно без выходных. Проезжать через пункт смогут до 150 автомобилей и 1 100 человек в сутки.

Пропускной пункт Пограничный – один из приоритетных для страны и занимает первое место по объему трафика в Приморье. Здесь строительство началось десять лет назад, но в незавершенном виде его передали Минтрансу России и ФГКУ Росграснтрой. Строительно-монтажные работы здесь планируют закончить в 2024 году. За сутки погранпереход смогут пересечь до 1 300 автомобилей и до 13,8 тысячи человек.

Модернизация автомобильных пунктов пропуска в Приморье ведется не только в Марково и Пограничном, но и в Краскино, работы по проектированию реконструкции погранперехода Тугий Рог уже завершены. В планах – заключить контракт на обновление Полтавки.

Вместе с автомобильными, в Приморье будут модернизировать и железнодорожные пункты пропуска Пограничный и Махалино, а также пешеходный Благовещенск-1.

Напомним, что краевые власти обсудили с представителями Генерального консульства КНР возобновление безвизовых поездок.

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